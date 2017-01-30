Трамп: “Это не вопрос религии”

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман".

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в специальном заявлении Трампа.

"Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии - это вопрос террора и безопасности в нашей стране. Существует более 40 различных стран по всему миру, в которых большинство мусульман, которые не затронуты этим указом", — говорится в заявлении.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.