ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
"Но есть такие друзья..."
Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот теперь на пользование этим подарком. Как ему быть? Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот теперь на пользование этим подарком. Как ему быть?
Говорят, что просить следует лишь у Аллаха. Значит ни у кого ничего просить нельзя? Говорят, что просить следует лишь у Аллаха. Значит ни у кого ничего просить нельзя?
ОИС - ООН: ОИС - ООН: "Остановите геноцид в Мьянме!"

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Трамп: “Это не вопрос религии”

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман".

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в специальном заявлении Трампа.

"Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии - это вопрос террора и безопасности в нашей стране. Существует более 40 различных стран по всему миру, в которых большинство мусульман, которые не затронуты этим указом", — говорится в заявлении.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.


Опубликовано:30 Январь, 2017  12:55, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Январь, 2017
Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
30 Январь, 2017
В Чечне ликвидированы трое боевиков, погибли двое полицейских
30 Январь, 2017
На Донбассе возобновились бои, есть жертвы
30 Январь, 2017
Трое американских военных погибли в ходе операции в Йемене
30 Январь, 2017
Глава МИД Ирана назвал указ Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Январь, 2017

Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
30 Январь, 2017
В Чечне ликвидированы трое боевиков, погибли двое полицейских
30 Январь, 2017
На Донбассе возобновились бои, есть жертвы
30 Январь, 2017

Трамп: “Это не вопрос религии”
30 Январь, 2017
Трое американских военных погибли в ходе операции в Йемене
30 Январь, 2017

Глава МИД Ирана назвал указ Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”
30 Январь, 2017

Что означает выражение «Садагаллахуль-алиййуль-азим», произносимые после прочтения Корана? Ислам в вопросах
30 Январь, 2017
Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде
30 Январь, 2017

Экс-премьер Ирака: «Исламское государство» создал Обама
30 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 7 раз
28 Январь, 2017
Боевики ИГ подготовились к отходу из сирийского города Эль-Баб
28 Январь, 2017
Египетские военные уничтожили 6 террористов на Синайском полуострове
28 Январь, 2017

Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот  теперь на пользование этим подарком. Как ему быть? Ислам в вопросах
28 Январь, 2017
США временно приостановили программу приема беженцев из Сирии
28 Январь, 2017
Вооруженные формирования Армении 8 раз нарушили режим прекращения огня
27 Январь, 2017

"Но есть такие друзья..." Ответ мудреца
27 Январь, 2017

ООН: Йемен на грани крупнейшего в современном мире голода
27 Январь, 2017
В России отменили уголовное наказание за побои в семье
27 Январь, 2017
Палестина заявила о получении транша Обамы
27 Январь, 2017
Экс-сотрудник минфина Индонезии пытался примкнуть к ИГ
27 Январь, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" напали на базу кенийских военных в Сомали
27 Январь, 2017

Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист
27 Январь, 2017

МО Азербайджана: Применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии
27 Январь, 2017

Конституционный суд Франции аннулировал закон о криминализации отрицания т.н. "геноцида армян"
27 Январь, 2017

Каково должно быть отношение к книге Мухаддиса Нури «Фаслуль-хитаб»? Ислам в вопросах
27 Январь, 2017
Израиль продолжит строить жилье в Восточном Иерусалиме
27 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 15 раз
26 Январь, 2017

Верховный суд Греции вынес решение о невыдаче Турции 8 военнослужащих
26 Январь, 2017

В Азербайджане начался прием документов для паломничества Хадж
26 Январь, 2017

Боевики ИГ убили в Сирии азербайджанку с двумя детьми
26 Январь, 2017

Москва засвидетельствовала свои амбиции на Ближнем Востоке Точка зрения
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com