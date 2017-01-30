На Донбассе возобновились бои, есть жертвы

В результате боев, возобновившихся в воскресенье в Авдеевской промзоне, было убито трое украинских солдат, один человек был ранен.

Как передает islam.az со ссылкой на ВВС, об этом сообщил представитель минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, около пяти утра позиции украинской армии под Авдеевкой подверглись мощному обстрелу из минометов и гранатометов, а через два часа сепаратисты пошли на штурм, который был отбит.

Представитель сил сепаратистов сообщил агентству Франс пресс, что с их стороны погиб один человек и один военный был ранен.