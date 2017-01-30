Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ

Россия не исключает возможности помощи Ираку в борьбе с террористической группировкой ИГ, если Багдад проявит такой интерес.

Как передает islam.az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Ираке с согласия Багдада работает возглавляемая США коалиция. Я не исключаю, что если будет интерес у иракских властей, то мы вполне в состоянии оказать им дополнительное содействие, как минимум по линии обмена разведданными или в других формах", — сказал он на пресс-конференции.