В Ираке ликвидирован один из полевых командиров ИГ

Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" ликвидирован на севере Ирака.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, имеющий прозвище Абу Сайяф боевик известен тем, что учинял массовые расправы и нередко попадал в кадры видеороликов, распространяемых террористами.

По некоторым данным, Абу Сайяф мог возглавлять отряды боевиков в иракской провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.