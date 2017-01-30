Режим прекращения огня был нарушен 8 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 8 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Фарахли, Гызылгаджылы Газахского района, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы Агдамского, Горадиз Физулинского районов, а также на безымянных высотах Джабраилского района.