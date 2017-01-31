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На ПРОДЭКСПО- 2017 будет представлен широкий ассортимент халяль продукции

В начале февраля на крупнейшей в России и Восточной Европе 24-й международной продовольственной выставки «ПРОДЭКСПО 2017» впервые будет организована экспозиция лидеров индустрии, ведущих производителей продукции «Халяль» – Halal Eurasia at Prodexpo.

На площади более 4000 кв.м. посетители выставки увидят самый широкий ассортимент халяль продукции от российских и зарубежных производителей.

Продукция из мяса птицы будет представлена такими компаниями как ООО «Белгранкорм»,  ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», ГАП «Ресурс», «Дары подворья» и «Евродон». ООО «Ростовский колбасный завод - Тавр», ООО «Экопрод», «Эколь», «САФА», «Кизляр-Урицкий мясокомбинат»  представят вниманию высококачественные колбасные изделия «Халяль». Мясные деликатесы впервые в России представит французский производитель мясных деликатесов премиум-класса «Kaso Food». Халяль полуфабрикаты будут представлены компанией ЗАО ПК «Корона».

Среди участников проекта такие уникальные компании, как производитель красной икры ЗАО «Камчадал» и производитель мяса кролика «Халяль» ООО «Мясо кролика».

Также на экспозиции будут представлены производитель экологически чистых молочных продуктов ООО «Нальчикский молочный комбинат», производитель цейлонского зелёного чая «MAQAM», производитель детского питания «Халяль» «Халеда», производитель паштетов «Хаме Фудс», производитель соусов ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», производитель кондитерских изделий «Халяль» из Узбекистана ООО «CLASS-FOOD-SERVIS». Свое участие подтвердил еще одна иностранная компания - производитель напитков, соусов, кондитерских изделий и готовых блюд из Индонезии  компания Elfood.

Проект обеспечит производителям продукции «Халяль» возможность полноценно представить потенциальным покупателям соответствующую линейку своей продукции и облегчит дистрибьюторам и ритейлерам выбор проверенной и качественной продукции «Халяль».

В рамках проекта также планируется проведение конкурса «Лучший «Халяль» продукт на международной выставке «ПРОДЭКСПО 2017».

Организатором проекта является Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России при поддержке Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации.


Опубликовано:31 Январь, 2017  12:31, ]]>Печать]]>
 
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