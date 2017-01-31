Университет «Кавказ» признали террористической организацией

Прокуратура Стамбула включила университет «Кавказ» в Баку в список организаций, которые распространяют террористические идеи. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

Как сообщает islam.az со ссылкой на haqqin.az, прокуратура Турции опубликовала список из 17 образовательных учреждений в Киргизии, Казахстане, Туркмении, Азербайджане, Румынии, в других странах, которые имеют причастность к террористической организации Фетхуллаха Гюлена.

По сведениям прокуратуры, эти вузы распространяют идеи и цели движения Гюлена.