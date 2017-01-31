Хуситы напали на саудовский военный корабль

Повстанцы-хуситы атаковали саудовский военный корабль 30 января у западного побережья Йемена, передает islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего взорвалась.

В результате взрыва погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.

Хуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль "принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков".