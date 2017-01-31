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В Пакистане арестован предполагаемый организатор терактов в Мумбаи

Власти Пакистана задержали проповедника Хафиза Саида, которого подозревают в организации терактов в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибли 166 человек. Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, Саид сейчас находится под домашним арестом в Лахоре. Он неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к терактам. Тем не менее власти США и Индии полагают, что именно он организовал нападения и взрывы в Мумбаи.

Представитель Саида заявил, что пакистанские власти арестовали священника под давлением США. Сам Хафиз Саид заявлял в 2014 году, что США преследуют его, чтобы заручиться поддержкой Индии в Афганистане.

Саида поместили под домашний арест сразу после теракта 2008 года, однако через полгода отпустили. Власти Пакистана заявляли, что для судебного преследования религиозного лидера недостаточно улик.

Все эти годы, несмотря на назначенную США награду в 10 млн долларов за его поимку, Саид вел открытый образ жизни. Он регулярно выступал с жесткими антииндийскими высказываниями.

Хафиз Саид основал организацию "Лашкаре-Тайба", которая признана террористической и запрещена в ряде стран, в том числе США, Индии, России,  странах ЕС.

Сейчас он возглавляет организацию "Джамаат уд-Дава", которая позиционирует себя как благотворительная. США и Индия считают, что "Джамаат уд-Дава" действует как прикрытие для "Лашкаре-Тайба".

26 ноября 2008 года в Мумбаи десять вооруженных мужчин устроили серию терактов. В результате беспорядочной стрельбы и взрывов на улицах, в двух отелях, на вокзале и в еврейском центре погибли 166 человек. Нападения продолжались трое суток.


Опубликовано:31 Январь, 2017  13:47, ]]>Печать]]>
 
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