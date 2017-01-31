Иран готовит ответные меры на решение Трампа об ужесточении правил въезда

Иран примет надлежащие меры для защиты интересов своих граждан за рубежом на фоне миграционного указа президента США Дональда Трампа, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Иран подготовит решения в качестве соответствующего ответа на действия США", - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

По словам Б.Гасеми, с этой целью в иранском внешнеполитическом ведомстве был сформирован специальный комитет.

"Одним из шагов было формирование внутри министерства комитета, включающего в себя ряд организаций и само министерство иностранных дел", — заявил Гасеми. Он отметил, что комитет уже начал свою работу, и выразил надежду, что ему удастся найти соответствующие решения в изменившихся условиях.

Представитель МИД добавил, что комитет подготовил необходимые инструкции для того, чтобы направить их послам Ирана по всему миру. "Эти инструкции касаются уважения чести и достоинства иранцев, проживающих за рубежом, и особенно тех, кто, вероятно, столкнется с трудностями в США", - указал представитель МИД ИРИ.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.