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Новости » Точка зрения

Какова стратегия России на Ближнем Востоке?

İslam.az предлагает вниманию читателей статью, опубликованную в ливанской газете "L'Orient-Le Jour".

Новый сосед пришёл сюда не снять квартиру, он пришел сюда, чтобы построить виллу », заявил в прошлом ноябре Ави Дихтер, нынешний председатель комитета по иностранным делам и обороне Израиля, бывший директор Шабака, говоря о России. Опасения Израиля по поводу растущего влияния Москвы в регионе как никогда реальны.

Несмотря на то, что Израиль поддерживает теплые и душевные отношения с Россией, постепенно растущее значение последней на Ближнем Востоке не простая случайность. После участия в создании исторического соглашения по иранской ядерной программе в июле 2015 года и военного вмешательства в Сирии в сентябре того же года, которое стало поворотным моментом в сирийском конфликте, Россия занимает сегодня стратегическое место на ближневосточной арене.

Тот факт, что Москва поддерживает хорошие отношения с ключевыми региональными игроками, существенно способствует укреплению ее позиций. Россия пошла на серьезные риски на различных уровнях, чтобы помочь своему давнему союзнику Сирии, сотрудничает в этом же направлении с Ираном, помирилась с Турцией, поддерживает Египет. Более или менее прямое вмешательство в Ливии также представляется очевидным, о чем свидетельствуют два визита в российскую столицу генерала Халифа Хафтара в июне и ноябре 2016 года. Генерал контролирует множество ключевых нефтяных терминалов в стране. Российские инструкторы уже находятся в Тобруке и помогают войскам Хафтара бороться с исламистами.

Русский медведь не скрывает своего интереса к таким странам как Марокко, с которой развивается коммерческое и энергетическое сотрудничество. Йемен, где бывший президент Али Абдалла Салех и повстанцы хуситы не раз получали поддержку России, особенно в начале наступления против хуситов Саудовской Аравии, при поддержке Тегерана в марте 2015.

Всеобъемлющая дипломатия

Как это ни парадоксально, но, похоже, Москва поддерживает грамотные отношения с Эр-Риядом и странами Персидского залива. Разочарованное потерей интереса американцев к Ближнему Востоку, в основном во время правления Обамы, ваххабитское королевство, кажется, начинает все больше сближаться с Москвой, которая заполняет вакуум в регионе оставленном Вашингтоном. « Эр-Рияд открыто разворачивается в сторону Москвы, чтобы начать переговоры по энергетике или вооружениям,когда видят, что США критикуют или отворачиваются от королевства. Однако реальность российско-саудовских разногласий — в установлении цен и квот на производство нефти — стремительно настигает невероятные обещания контрактов заключенных в России. Задача Рияда передать сообщение Вашингтону и добиться, чтобы его интересы более серьезно принимались во внимание », утверждает Жюльен Носетти (Julien Nocetti), научный сотрудник Французского института международных отношений, специалист по вопросам политики России на Ближнем Востоке.

Москва открыто стремится укрепить свою роль в качестве ключевого международного игрока и не скрывает этого. Кураж в Сирии принес свои плоды и даже вынудил Вашингтон сотрудничать, по крайней мере, в военной сфере. Москве удалось занять еще тепленькое местечко, оставленное США, которые очень осторожно действовали в Сирии, при этом, не заменяя полностью Америку. « Россия рискует занять пространство в ущерб своим собственным ограничениям. Другими словами, в конечном счете может произойти разрыв между державными амбициями Москвы и реалиями, особенно экономическими и, возможно, внутриполитическими, что заставит ее отступить», предсказывает Жюльен Носетти, задаваясь вопросом о возможных последствиях. В первую очередь речь идет о сохранении высокого уровня безопасности внутри страны, в то время как многочисленные джихадисты уехавшие с Кавказа вернулись или вернутся в ближайшее время.

Помимо желания восстановить сферу влияния в регионе и доказать свою не только военную, но и дипломатическую силу продемонстрированную на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане, столице союзнического Казахстана, будет сложно определить четкие контуры долгосрочной стратегии Москвы на Ближнем Востоке. Ее распространяющееся присутствие дает возможность полагать, что у России есть желание остаться в этом регионе.

Расширение и модернизация российской базы в сирийской Тартусе, объявленное после подписания договора между Дамаском и Москвой 20 января, прекрасное тому подтверждение. В течение 49 лет договор будет автоматически продлеваться периодами по 25 лет, если одна из сторон не захочет его расторгнуть за год до истечения срока договора. Но Жюльен Носетти считает, что у России Путина « нет ни плана, ни политической модели  в отношении Ближнего Востока. Она проводит политику, руководствуясь исключительно своими национальными интересами и не имеет постоянных союзников в регионе: все действия Москвы служат в первую очередь ее региональным интересам и во вторую ее международным целям». Кроме того многие наблюдатели утверждают, что Россия идет скорее наощупь и действует в зависимости от обстоятельств. Тем не менее, вполне вероятно, что потребуется несколько лет, чтобы установить окончательно правильность или ошибочность этих выводов.


Опубликовано:31 Январь, 2017  17:21, ]]>Печать]]>
 
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