В Австрии запретят ношение никаба в общественных местах

Правительство Австрии приняло решение запретить женщинам носить никаб - закрывающий лицо мусульманский женский головной убор с прорезью для глаз - в общественных местах вроде школ и судов, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация BBC.

"Мы преданны идее открытого общества, которое также предполагает открытое общение. Головные уборы, полностью закрывающие лица в публичных местах, противоречат этому, и поэтому должны быть запрещены", - приводит BBC заявление властей.

Этот шаг рассматривается также как попытка ослабить позиции ультраправой Партии свободы, быстро набирающей популярность в Австрии. Всего, согласно оценкам BBC, в Австрии проживают всего 150 женщин, которые носят полноценный никаб. Ранее подобный запрет на ношение никабов в общественных местах был введен во Франции и Бельгии, передает islam.az cо ссылкой на Интерфакс.