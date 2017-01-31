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Режим прекращения огня был нарушен 21 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения с применением крупнокалиберные пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 21 раз.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района Армении, были обстреляны азербайджанские позиции в селах Коханеби, Агдам и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шихлар Агдамского, Ашагы Сеидахмедли, Горадиз Физулинского, Мехдили Джабраильского, а также на безымянных высотах Физулинского района.

 


Опубликовано:1 Февраль, 2017  10:22, ]]>Печать]]>
 
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