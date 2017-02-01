Глава МИД Ирана: Ракетные испытания не нарушают резолюцию ООН

Иран отвергает обвинения в том, что проведение ракетные испытания могут нарушать резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую Тегерану тестировать ядерное оружие.

Как передает İslam.az со ссылкой на АПА, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с французским коллегой в Тегеране заявил, что испытания, которые проводит его страна, не нарушают международных обязательств.

Тегеран настаивает, что проведение ракетных испытаний «в общем», резолюцией не запрещены.

Иран 29 января во второй раз совершил тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности, которая может нести ядерный заряд.



