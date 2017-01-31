Читатель спрашивает: Следует ли верить в приметы? Например, несколько раз пытаешься встретиться с человеком, но не получается. Как быть в таких случаях?

В подобные приметы не следует верить. Почему то или иное дело не получается, ведомо лишь Аллаху. Мы же должны чувствовать ответственность за каждое свое действие, разузнать, является ли это грехом или благостью. Если это деяние обязательное или же одаривает благостью, то следует неустанно стремиться к его реализации. Никто не давал гарантию, что первая же наша попытка увенчается успехом. Нет такого обещания и от Аллаха.