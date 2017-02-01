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В конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана

Резолюцию предложил депутат палаты представителей от Флориды Элси Хастингс

В конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА, об этом свидетельствует база данных законодательных актов конгресса.

Резолюцию под названием "Разрешение на использование силы против Ирана" предложил депутат палаты представителей от Флориды Элси Хастингс.

"Президенту разрешается использовать вооруженные силы Соединенных Штатов по усмотрению президента с тем, чтобы достичь цели по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", — говорится в резолюции.


Опубликовано:1 Февраль, 2017  10:35, ]]>Печать]]>
 
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