Президент Израиля извинился перед Мексикой за твит премьера

Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед коллегой из Мексики за недавний пост в социальных сетях израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который власти латиноамериканской страны расценили как поддержку планов США построить стену вдоль совместной границы. Об этом islam.az сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Я прошу прощения за любой вред, причиненный в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что речь идет о недоразумении. Я уверен, что мы сможем оставить вопрос позади нас", — приводит пресс-служба главы еврейского государства слова Ривлина, который побеседовал по телефону с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

"Я уверен, что никто не намеревался проводить параллели между ситуацией Израиля и ситуацией Мексики", — добавил он.

Пенья Ньето сказал, что твит нанес урон сотрудничеству двух стран. Тем не менее президент заверил собеседника в желании Мексики сохранить хорошие отношения с Израилем.

В субботу Нетаньяху написал в Twitter и Facebook: "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея".

Отгородившись от Египта, Израиль свел к нулю поток нелегальных иммигрантов.

Трамп собирается возвести стену вдоль границы с Мексикой.