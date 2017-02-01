Совбез ООН принял заявление в связи с обстановкой в Украине

Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины, призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в принятом СБ заявлении.

"Члены Совета Безопасности выразили серьёзную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", — говорится в принятом заявлении.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня", — отмечается в тексте.

Данный проект заявления во вторник внесла в СБ делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке.

В согласованном документе осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей". Члены Совета также выразили "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", заявили о необходимости следовать резолюции 2202 и минским договоренностям.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.