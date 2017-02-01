В Берлине арестованы трое предполагаемых боевиков ИГИЛ

Продолжается расследование теракта на берлинской рождественской ярмарке.

В рамках расследования теракта на рождественской ярмарке в центре Берлина, немецкая полиция задержала троих предполагаемых участников террористической группировки «Исламское государство». Kак сообщает İslam.az со ссылкой на Сообщается, что двое из них постоянно проживали в германской столице. По сведениям правоохранителей, арестованные имеют тесные связи с боевиками ИГИЛ (запрещенного в РФ), находящимися на территории Сирии и Ирака. Напомним, теракт на берлинской рождественской ярмарке произошел 19 декабря. Многотонный грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек. 48 – получили ранения. Исполнитель теракта, 24-летний тунисец Анис Амри был уничтожен в ходе перестрелки с полицией в Италии.