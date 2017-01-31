В Азербайджане СГБ провела операцию, убиты 4 террориста

Поступившая в Службу государственной безопасности (СГБ) информация о том, что группа лиц, связанная с террористической организацией, функционирующей за пределами Азербайджанская Республики, приобрела взрывное устройство и оружие и на почве религиозного экстремизма планирует провести теракты в различных регионах страны, была подтверждена проведенным расследованием. Вышеуказанная деятельность сделала необходимыми неотложные мероприятия.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ, 31 января 2017 года была проведена спецоперация по задержанию граждан Азербайджанской Республики - М. Улубекова по прозвищу "Абу Хафса", Г. Дамирова по прозвищу "Абдульгариб", Ф. Садыгова по прозвищу "Абдульхалид", Т. Алмамедова и С. Мамедова по прозвищу "Абдуллах", подозреваемых в подготовке к особо тяжким преступлениям на почве религиозного экстремизма. В ходе операции члены группы - М. Улубеков, Т. Алмамедов, Г. Дамиров и С. Мамедов оказали вооруженное сопротивление с применением пистолетов и автоматов, и были убиты спецоперативной группой из служебного оружия, Ф. Садыгов был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.