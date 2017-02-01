Сегодня – Всемирный день хиджаба

Сегодня отмечается Всемирный день хиджаба. Инициатором ежегодного чествования символа женской красоты и скромности выступила жительница Нью-Йорка Назма Хан.

Как передает islam.az cо ссылкой на Islam-today, теперь этот день ежегодно отмечают сотни тысяч мусульманок по всему миру.

«Цель мероприятия – повысить осведомленность общества, а также наладить мир и согласие посредством хиджаба. В этот день мы предлагаем всем девушкам и женщинам примерить на себя хиджаб, получив, тем самым, новый опыт», - отметили организаторы.

Масштабная акция по случаю Всемирного дня хиджаба запланирована сегодня в социальных сетях. Интернет-пользователям предлагается сфотографироваться и выложить в сети свое фото в мусульманском платке с хештегами #ЯсолидарнасВами, #Hijabday и #WHD2017.