Лавров: Россия помогает Ираку в борьбе с ИГИЛ

Россия помогает Ираку в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», поставляя властям страны российское оружие и военную технику.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на İslamtoday oб этом на полях Российско-арабского форума сотрудничества, стартовавшего сегодня в Абу-Даби, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы поддерживаем решительные действия иракских властей по борьбе с ИГИЛ (запрещенным в РФ) и оказываем содействие в восстановлении контроля над территориями, захваченными экстремистами. Россия поставляет в Ирак современнейшую военную технику и оружие, укрепляя, тем самым, боеспособность иракской армии», - отметил, в частности, он. Важнейшей задачей, по мнению Лаврова, сейчас остается доведение до логического завершения операции по освобождению Мосула. «Особенное внимание при проведении операции должно уделяться защите мирных граждан», - подчеркнул министр.