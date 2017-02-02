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Полевой командир ИГ убит в Афганистане

Полевой командир экстремистской группировки "Исламское государство" ИГ Шахид Омар был убит сегодня в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает islam.az со ссылкой на «Синьхуа», об этом сообщил представитель местной администрации

По его словам, против группы боевиков ИГ была организована атака с применением беспилотных летательных аппаратов /БПЛА/, в результате которой Шахид Омар погиб.

По словам чиновника, убитый полевой командир возглавлял группу из 45 боевиков, действовавшую в районе Ачин афганской провинции Нангархар.


Опубликовано:2 Февраль, 2017  10:01, ]]>Печать]]>
 
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