Полевой командир ИГ убит в Афганистане

Полевой командир экстремистской группировки "Исламское государство" ИГ Шахид Омар был убит сегодня в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает islam.az со ссылкой на «Синьхуа», об этом сообщил представитель местной администрации

По его словам, против группы боевиков ИГ была организована атака с применением беспилотных летательных аппаратов /БПЛА/, в результате которой Шахид Омар погиб.

По словам чиновника, убитый полевой командир возглавлял группу из 45 боевиков, действовавшую в районе Ачин афганской провинции Нангархар.