Позиции азербайджанской армии были обстреляны из гранатометов

Вооруженные формирования Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 13 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Айгепар Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мунджуглу и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джаебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского и Физулинского районов.