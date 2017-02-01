Читатель спрашивает: Можно ли совершать силейи-рахим по телефону?

Силейи-рахим (поддерживание связей с родственниками) является одним из важных вопросов Ислама. Родственники должны в меру возможностей и в соответствии с условиями поддерживать взаимные связи. В прошлом люди совершали силейи-рахим лишь посредством личных встреч и писем. А самое одобряемый вид силейи-рахима – это очная встреча. По мере возможностей следует навещать родственников у них дома или же встретиться с ними в ином месте. Но если это иногда чревато неудобствами, то можно делать это и по телефону.