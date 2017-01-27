Немного нечистого хлеба

Как-то крестьянин сказал мудрецу:

- Когда я подаю своему брату немного хлеба или чего другого, то демоны унижают мою милостыню, будто бы она подаётся из человекоугодия.

Старец отвечал ему:

- Хотя бы твоя милостыня подавалась из человекоугодия, но мы всё же должны подавать нужное, — и рассказал ему следующую притчу:

- Два земледельца жили в одном месте. Один из них посеял и собрал немного хлеба, хотя и нечистого, а другой, поленившись сеять, не собрал ничего. В случае голода кто из них будет иметь пропитание?

Крестьянин отвечал:

— Тот, кто собрал немного хлеба, хотя и нечистого.

Мудрец сказал:

— Так будем же и мы сеять немного, хотя бы даже и нечистого, чтобы не умереть от голода.