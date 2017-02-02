50 из 57 стран утвердили свое участие на IV Играх исламской солидарности

"Все вопросы, связанные с предстоящими в Баку IV Играми исламской солидарности, решаются своевременно".

Как сообщает islam.az со ссылкой на Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. По его словам, очередные касающиеся подготовки шаги связаны с транспортной системой: "На Европейских играх было заказано большое количество автобусов. На этот раз мы придумали иной вариант. Найдено более дешевое и выгодное средство. Главное, чтобы спортсмены остались довольны и смогли своевременно доехать до мест проведения соревнований".

Министр отметил, что их основная задача заключается в обеспечении участия на Исламиаде 57 стран: "Во всех комплексах идут работы. Заказано недостающее оборудование. На сегодняшний день наша главная задача состоит в обеспечении участия в соревнованиях всех 57 исламских стран. Хотим побить и этот рекорд. Мы получили подтверждение из 50 стран. По ряду причин делегации 7 стран пока не могут приехать. У нескольких из них есть финансовые проблемы. Стараемся помочь им".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12 – 22 мая.