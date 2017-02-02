Армия Сирии освободила от боевиков ИГ 32 деревни к северо-востоку от Алеппо

Вооружённые силы Сирии выбили боевиков террористической группировки ИГ из 32 деревень к северо-востоку от Алеппо, сообщает SANA со ссылкой на заявление сирийских ВС.

Отмечается, что всего в ходе широкомасштабной операции была освобождена территория площадью более 250 квадратных километров, передает islam.az cо ссылкой на РТ.

«Операция расширяет безопасную зону вокруг Алеппо и позволяет увеличить масштаб военной операции против ИГ, расширив зону влияния ВС Сирии и установив контроль над дорогами между севером и востоком Алеппо», — заявил генштаб.

Ранее сообщалось, что 280 боевиков в селении Габагеб в сирийской провинции Дараа сложили оружие и добровольно сдались органам власти в рамках программы народного примирения.