Сопоставление исламa со словом "террор" ранит чувства мусульман - Эрдоган

Нельзя связывать ислам с терроризмом.

Как передает islam.az cо ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Анкаре.

Президент Турции заявил, что выражение «исламский терроризм» вызывает серьезное сожаление у мусульман.

«Использование подобного выражения недопустимо и неверно. Нельзя связывать ислам с терроризмом. Ислам - значит мир, и он не может иметь ничего общего с терроризмом. Подобное выражение серьезно ранит чувства мусульман», - заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что было бы неверным использовать выражение «исламский терроризм» только из-за действий террористов ИГ.