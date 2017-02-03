Белый дом: поселения Израиля могут помешать палестинскому урегулированию

В Белом доме заявили, что строительство еврейских поселений на палестинских территориях может помешать урегулированию конфликта Израиля и автономии. Как передает islam.az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

«Мы не считаем, что существующие поселения — препятствие для мира, но строительство новых поселений или расширение существующих поселений за пределы их нынешних границ может и не быть полезным для достижения этой цели (мира на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru»)», — сказал представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он отметил, что у администрации США нет официальной позиции по строительству поселений на территории, которую Палестина считает своей. Белый дом надеется на продолжение дискуссии по проблеме в ходе встречи президента США Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль одобрил строительство новых поселений на палестинских территориях.