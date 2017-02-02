Читатель спрашивает: Можно ли спать в перепачканной сперме постели?

По шариату сперма считается скверной и место, с которым соприкоснется во влажном виде, осквернится. Поэтому, если постель перепачкана спермой, то следует воздержаться от контакта с ней, пока не высохнет. Если есть возможность, лучше вымыть и очистить постель. Если же нет возможности, то следует высушить пятно. После высыхания спермы спать в этой постели дозволено. Но с условием, чтобы это пятно не увлажнилось вновь. Если спать в этой постели, следует обратить внимание, чтобы тело в потном состоянии не контактировало с этим пятном. Если же тело в потном виде соприкоснется с этим пятном, то эту часть тела следует очистить.