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Новости » Новости по миру

США хотят ввести дополнительные санкции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести на этой неделе. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По его данным, санкции могут быть введены уже в пятницу. Предполагается ввести санкции против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против примерно 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения, сообщает Рейтер.

При этом санкции будут введены отчасти в качестве ответа на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты, уточняет агентство.

Предполагается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана не будет затронуто санкциями.

Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.


Опубликовано:3 Февраль, 2017  10:11, ]]>Печать]]>
 
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