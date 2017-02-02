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Армяне 10 раз нарушили режим прекращения огня

Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 10 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории оккупированных Горанбойского и Физулинского районов.


Опубликовано:3 Февраль, 2017  10:26, ]]>Печать]]>
 
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