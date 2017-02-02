Слон в посудной лавке: к началу президентства Трампа

İslam.az предлагает вниманию читателей статью, опубликованную в популярной латвийской газете Latvijas Avize.

Один из самых противоречиво оцениваемых указов президента США Дональда Трампа — временный полный запрет на въезд в США людей с паспортами Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Не помню аналогичного прецедента в истории западных демократий новейших времен. Единственно некоторые мусульманские государства не пускают на свою территорию граждан Израиля.

Указ спорный по нескольким причинам.

В действительности он ставит под сомнение компетентность служб безопасности США, которые так тщательно проверяют каждого соискателя визы. Также нарушается один из краеугольных камней западной юриспруденции — презумпция невиновности. Указ больше напоминает пиар-ход: мол, вот, как я выполняю предвыборные обещания! Но было и еще одно обещание — полностью запретить въезд в США мусульманам. Выполнит ли Трамп и это? Упомянутое решение несправедливо, потому что известнейшие исламские террористы и идеологи насилия являются выходцами из дружественных США стран — Саудовской Аравии, Египта, Пакистана. Запрет также дискриминирует миллионы христиан, живущих в Ираке, Сирии и Судане. Косвенным образом указ Трампа затрагивает и Латвию. Многие ведущие политики Европы предупреждали, что нынешняя политика Трампа делает будущее единой Европы (а значит — и Латвии) непрогнозируемым.

У этого вопроса есть также моральная сторона. США заявили, что в течение четырех месяцев не будут принимать беженцев из семи государств, на которые распространяется запрет на въезд. Если оглянемся на историю последнего полувека, то увидим, что и США, и СССР, а также ее наследник Россия делали очень много для дестабилизации регионов, которые сейчас терзают войны и откуда устремляются потоки беженцев. В Афганистане все началось с советского вторжения в 1979 году, Ирак распался после вторжения возглавляемой США коалиции в 2003 году. Причины гражданской войны в Йемене следует искать в далеких 60-х годах прошлого века, когда при «помощи» Запада и СССР эта страна была разделена на две части — Северный Йемен и социалистический Южный Йемен. А Сирию сегодня терзают все, кому не лень: Россия, США, исламские террористы, даже Саудовская Аравия и Израиль.

В Россию прибыло совсем небольшое количество беженцев с Ближнего Востока (главным образом — из Сирии), и это, скорее, хаотичная миграция, а не организованное спасение. Ни одного беженца не приняли богатые арабские государства — Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Оман. Реальность такова, что руку помощи этим несчастным людям протянула единственно Европа.

Уже давно звучат утверждения, что и Россия, и Турция используют беженцев как инструмент для того, чтобы повлиять на происходящее в Европе. Цели Турции краткосрочные и ограничиваются стремлением выторговать политическую или материальную выгоду. У России цели, скорее, на долгосрочную перспективу и направлены они на дестабилизацию Европейского союза. Теперь к Эрдогану и Путину присоединился Трамп, который, как слон в посудной лавке, своими необдуманными движениями может только ухудшить ситуацию.

Если считать беженцев оружием, то достаточно взглянуть на глобус, чтобы понять: именно Европа наиболее уязвима и подвержена угрозе. Америка далеко, по другую сторону океана, в свою очередь, Россию от кризисных регионов — Африки, Ближнего и Среднего Востока — сегодня отделяют границы многих государств. Намного ближе богатая и пока еще сочувствующая Европа. Для того чтобы в полной мере защитить ее южные и восточные границы, необходимы огромные ресурсы и политическая воля. К тому же, есть еще и такая вещь, как свободное передвижение людей в Шенгенской зоне!

Все больше похоже на то, что с приходом Трампа 2017 год может стать разграничительной чертой в мировой истории, аналогичным тому, каким сто лет назад был 1917 год, который принес миру большевистскую революцию в России.