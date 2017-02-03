ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Слон в посудной лавке: к началу президентства Трампа Слон в посудной лавке: к началу президентства Трампа
Можно ли спать в перепачканной сперме постели? Можно ли спать в перепачканной сперме постели?
Что означает выражение «Садагаллахуль-алиййуль-азим», произносимые после прочтения Корана? Что означает выражение «Садагаллахуль-алиййуль-азим», произносимые после прочтения Корана?
Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
Сопоставление исламa со словом Сопоставление исламa со словом "террор" ранит чувства мусульман - Эрдоган

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Новости » Ислам в вопросах

Аннулируется ли малое омовение женщины, если при его совершении ее увидит мужчина-намахрам?

Читатель спрашивает: Аннулируется ли малое омовение женщины, если при совершении малого омовения ее увидит мужчина-намахрам?

Действия, аннулирующие малое омовение, описаны в сборниках шариатских указаний, и среди них нет приведенной причины. Поэтому, если женщину во время совершения малого омовения увидит мужчина-намахрам, то ее малое омовение не аннулируется. Однако женщина должна всегда помнит, что она обязана всегда покрываться в присутствии постореннего мужчины. Поэтому она не должна совершать малое омовение в месте, где ее сможет увидеть намахрам. Если сделает это намеренно, то согрешит. Но если это произойдет по незнанию или же намахрам увидит ее случайно, то женщина не считается грешницей.


Опубликовано:4 Февраль, 2017  10:36, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Февраль, 2017
Можно ли спать в перепачканной сперме постели?
2 Февраль, 2017
Можно ли совершать силейи-рахим по телефону?
1 Февраль, 2017
Следует ли верить в приметы?
31 Январь, 2017
Могут ли при встрече двоюродные брат и сестра обниматься и целоваться не испытывая при этом страсти?
30 Январь, 2017
Что означает выражение «Садагаллахуль-алиййуль-азим», произносимые после прочтения Корана?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Февраль, 2017
Курдские отряды самообороны начали новый этап наступления на ИГ в Ракке
4 Февраль, 2017
Умер один из главарей сепаратистского режима в Украине
4 Февраль, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 24 раза
4 Февраль, 2017

Белый Дом: Россия оккупировала Крым
4 Февраль, 2017
В Йемене уничтожены два лидера "Аль-Каиды"
4 Февраль, 2017

Аннулируется ли малое омовение женщины, если при его совершении ее увидит мужчина-намахрам? Ислам в вопросах
4 Февраль, 2017
Восемь полицейских были убиты в результате нападения в Афганистане
4 Февраль, 2017
Министр обороны США назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
3 Февраль, 2017

Слон в посудной лавке: к началу президентства Трампа
3 Февраль, 2017
Неизвестные осквернили мечеть в канадском Монреале
3 Февраль, 2017
Боевик "Талибан" убил восьмерых полицейских в Афганистане
3 Февраль, 2017
В Турции задержаны 20 человек по подозрению в связи с террористической РПК
3 Февраль, 2017
Армяне 10 раз нарушили режим прекращения огня
3 Февраль, 2017
США хотят ввести дополнительные санкции против Ирана
3 Февраль, 2017

Можно ли спать в перепачканной сперме постели? Ислам в вопросах
3 Февраль, 2017

Меркель: "В Турцию перечисляются деньги по соглашению о беженцах"
3 Февраль, 2017

Белый дом: поселения Израиля могут помешать палестинскому урегулированию
2 Февраль, 2017

Эрдоган: Сопоставление мирной религии ислам со словом "террор" ранит чувства мусульман
2 Февраль, 2017

Армия Сирии освободила от боевиков ИГ 32 деревни к северо-востоку от Алеппо
2 Февраль, 2017
50 из 57 стран утвердили свое участие на IV Играх исламской солидарности
2 Февраль, 2017

Немного нечистого хлеба Притча
2 Февраль, 2017
Конгрессмены-республиканцы анонсировал новый пакет санкций в отношении Ирана
2 Февраль, 2017
Трамп обвинил Иран в постепенном захвате контроля над Ираком
2 Февраль, 2017

Сегодня мовлуд Ее светлости Зейнаб (а)
2 Февраль, 2017

Можно ли совершать силейи-рахим по телефону? Ислам в вопросах
2 Февраль, 2017
Позиции азербайджанской армии были обстреляны из гранатометов
2 Февраль, 2017
Полевой командир ИГ убит в Афганистане
1 Февраль, 2017
Бои вокруг Пальмиры
1 Февраль, 2017

Лавров: Россия помогает Ираку в борьбе с ИГИЛ
1 Февраль, 2017
Сегодня – Всемирный день хиджаба
1 Февраль, 2017

В Азербайджане СГБ провела операцию, убиты 4 террориста
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com