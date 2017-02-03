Аннулируется ли малое омовение женщины, если при его совершении ее увидит мужчина-намахрам?

Читатель спрашивает: Аннулируется ли малое омовение женщины, если при совершении малого омовения ее увидит мужчина-намахрам?

Действия, аннулирующие малое омовение, описаны в сборниках шариатских указаний, и среди них нет приведенной причины. Поэтому, если женщину во время совершения малого омовения увидит мужчина-намахрам, то ее малое омовение не аннулируется. Однако женщина должна всегда помнит, что она обязана всегда покрываться в присутствии постореннего мужчины. Поэтому она не должна совершать малое омовение в месте, где ее сможет увидеть намахрам. Если сделает это намеренно, то согрешит. Но если это произойдет по незнанию или же намахрам увидит ее случайно, то женщина не считается грешницей.