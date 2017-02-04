В Йемене уничтожены два лидера "Аль-Каиды"

Среди уничтоженных в январе боевиков в Йемене были два лидера "Аль-Каиды".

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Среди убитых были Султан аль-Дахаб и Абд-аль-Рауф аль-Дахаб, которые долгое время являлись экспертами по вооружению "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" и занимались планированием операций», - говорится в сообщении CENTCOM.

Подразделения сил специального назначения Армии США 29 января провели операцию против "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", в результате которой были уничтожены 14 боевиков. Спецназ потерял одного военнослужащего убитым, еще несколько были ранены.