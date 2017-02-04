Белый Дом: Россия оккупировала Крым

«Официальную позицию президента Дональда Трампа по санкциям выразила постпред США при ООН Никки Хейли».

Как сообщает islam.az со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Я думаю, постпред Хейли очень четко выразила наши опасения по поводу оккупации Россией Крыма. Она говорила очень решительно и определенно об этом», - сказал Шон Спайсер. Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли новая администрация сохранять санкции против России или как-то их расширять.

Отметим, Никки Хейли раскритиковала Россию за сложившуюся ситуацию в Донбассе и назвала условие снятия санкций из-за Крыма. «Досадно, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия России в Донбассе. Все не должно происходить таким образом. Мы хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России», - отметила она. Коснулась Хейли и ситуации вокруг Крыма, который она обозначила «как еще одну часть Украины, страдающую от агрессивных действий России». Она заявила, что касающиеся Крыма санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Киеву контроль над этой территорией.