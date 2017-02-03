Режим прекращения огня был нарушен 24 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, с использованием 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 24 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского Армении района, Беркабер Иджеванского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Айгепар и на безымянных высотах Бердского района Армении – наши позиции в селах Алибейли и Мунджуглу Товузского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении – позиции в селе Гаравелилер Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шураабад, Сарыджалы, Чыраглы Агдамского, Мехтили Джабраилского районов, а также на безымянных высотах Геранбойского и Физулинского районов.