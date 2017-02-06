Читатель спрашивает: Можно ли назвать «хаджи» человека, совершившего паломничество в Мекку к Каабе в любое время года?

Хадж является одним из основных видов богослужения в Исламе. Хадж следует выполнять в месяц зильхиджа. Деяния хаджа следует исполнять последовательно с 8-го по 13-е зильхиджы. 10-го зильхиджы, в День праздника Курбан, совершается жертвоприношение. Лишь человека, выполнивший в эти сроки обязательные деяния хаджа, можно называть хаджи. В любое время года можно совершить паломничество в Мекку. Однако после этого паломничества человек не становится хаджи и обязанность совершения хаджа не снимается с него. Совершение паломничества в Мекку в иное время называется умрой. И у умры есть свои правила, и они подробно описаны в книгах по шариату.