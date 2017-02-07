Генсек ООН рассказал о смене тактики ИГ

Борьба с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) в последнее время дает положительные результаты, но угроза терактов остается высокой.

Как передает islam.az со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В его докладе отмечается, что ИГ все активнее выносит свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другиегосударства. По словам Гутерриша, для этого ИГ использует свои связи с ячейками в других странах.

Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах, самолетах «остается высокой». При этом террористы ИГ для связи со своими сторонниками и вербовки новых членов все активнее используют такие средства, как шифрование, «темные» вебсайты и мессенджеры, отметил генсек ООН. Около 80% финансовых средств ИГ получает за счет продажи нефти и газа, а также вымогательства и рэкета.