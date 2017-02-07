Боевики ИГ взорвали газопровод к северо-западу от Пальмиры

Боевики террористической группировки ИГ подожгли газопровод Хайан на месторождениях к северо-западу от сирийской Пальмиры, сообщает сирийский национальный телеканал.

По данным телеканала, пожар на газовом месторождении, где произошла диверсия, продолжается уже несколько часов, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе террористы взорвали остатки газоперерабатывающего завода. В конце декабря сирийская армия была вынуждена оставить Пальмиру после масштабного штурма города террористами ИГ. Захватив вновь город, боевики продвинулись в сторону Хомса на 90 километров по пустыне, заняв господствующие высоты, нефтяные и газовые поля Шаэр и Джазаль и ряд деревень в окрестностях Пальмиры.

Во второй половине декабря передовые отряды террористов подошли на расстояние три-четыре километра от авиабазы Т-4, расположенной в 90 километрах южнее Пальмиры. Боевики предприняли ряд неудачных попыток штурма базы ВВС Сирии, которая на тот момент стала основной линией обороны, сдерживающей продвижение боевиков ИГ в сторону города Хомс. В середине января получив значительное подкрепление правительственные войска при поддержке национального ополчения перешли из обороны в контрнаступление на данном направлении фронта.