Лучший халяль продукт будет определен на ПРОДЭКСПО- 2017

Впервые в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе 24-й международной продовольственной выставки «ПРОДЭКСПО 2017» будет организована экспозиция производителей продукции «Халяль» – Halal Eurasia at Prodexpo. В рамках проекта организаторы проведут конкурс на определение лучшего халяль продукта на ПРОДЭКСПО-2017.

Конкурс «Лучший продукт «Халяль» выставки «Продэкспо-2017» несёт своей целью выявление наиболее качественной продукции «Халяль» российских и зарубежных производителей на основе объективных критериев качества и соответствия нормам «Халяль». С учётом роста случаев выявления контрафактной продукции данный конкурс становится всё более актуальным как для потребителей, так и для добросовестных производителей, желающих упрочить свою репутацию на рынке.

Конкурс будет проведен в 11 категориях: мясопродукты, хлебобулочные и макаронные изделия, молокопродукты, мясные и молочные консервы, рыба и морепродукты, кондитерские изделия, детское питание, чай, масложировая продукция, безалкогольные напитки, мороженое. В составе комиссии будут эксперты всероссийских отраслевых научно-исследовательских институтов и эксперты продукции «Халяль».

Церемония награждения победителей пройдет 8 февраля на Международном форуме «Халяль» на выставке «Продэкспо 2017».

Организатором проекта является Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России при поддержке Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации.