«Джабхат ан-Нусра» создала коалицию против группировок, участвовавших в переговорах в Астане

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» создала новую коалицию для борьбы с группировками, представители которых приняли участие в переговорах в Астане.

Об этом заявил посол России в Дамаске Александр Кинщак.

«После состоявшейся в столице Казахстана 23—24 января встречи делегаций правительства Сирии и вооружённой оппозиции террористы из «Ан-Нусры» сколотили новую коалицию из наиболее радикальных джихадистов и начали масштабные боевые действия против тех своих бывших «братьев по оружию», представители которых участвовали в упомянутом астанинском мероприятии», — цитирует ТАСС дипломата.

В Астане 23—24 января проходили переговоры по урегулированию сирийского кризиса. В ходе встречи Россия представила проект Конституции Сирии, разработанный с учётом мнений Дамаска, оппозиции и стран региона, передает islam.az.