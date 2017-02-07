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В результате взрыва у здания суда в Кабуле погибли 12 человек.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.
Взрыв у здания суда в конце рабочего дня устроил террорист-смертник, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.
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При взрыве у здания суда в Кабуле погибли 12 человек
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