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Мэр Анкары: Землетрясение в Турции могли вызвать искусственно

Серия подземных толчков в провинции Чанаккале на северо-западе Турции могла быть вызвана искусственно, это могли сделать силы, устроившие попытку переворота, заявил мэр Анкары Мелих Гёкчек.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло у западного побережья Турции в понедельник. Землетрясение привело к разрушению 102 домов в районе города Айваджик. По меньшей мере пять человек получили ранения. В понедельник и вторник в этом же районе произошло несколько повторных подземных толчков магнитудой до 5,3 балла.

"Произошло серьезное землетрясение в Чанаккале. Я выяснил, что какой-то корабль проводил сейсмические исследования неподалеку. Необходимо установить, что это за корабль, какой стране он принадлежит. Я беспокоюсь о возможном землетрясении, которое может быть вызвано искусственно. Это, безусловно, должно быть расследовано и доведено до общественности", — написал Гёкчек в Twitter.

По его словам, землетрясение могли вызвать силы, устроившие попытку переворота в Турции в июле прошлого года, ответственность за которую турецкие власти возложили на оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Они сейчас стремятся нанести удар по Турции, вызвав землетрясение недалеко от Стамбула. Некоторые могут посмеяться надо мной, но я беспокоюсь об этом. Все подводные лодки и корабли, оснащенные серьезным оборудованием и находящиеся недалеко от Стамбула в Мраморном море и Дарданеллах, должны контролироваться", — добавил мэр Анкары.


Опубликовано:7 Февраль, 2017  16:43, ]]>Печать]]>
 
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