Режим прекращения огня был нарушен 39 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, с использованием 60 и 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и 122-мм гаубиц, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 39 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района – позиции в селе Алибейли Товузского района, с позиций на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении - позиции на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шихлар, Баш Гервенд, Юсифджанлы, Сарыджалы, Агдамского, Ашагы Сейидахмедли Физулинского, Мехтили Джабраилского районов, а также на безымянных высотах Геранбойского, Физулинского и Джабраилского районов.