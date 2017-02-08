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Боевики ИГ подорвали главный резервуар с водой в Восточном Мосуле

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили крупную диверсию в неподконтрольном им в настоящее время Восточном Мосуле, подорвав снабжавший его водой главный резервуар.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, центральное хранилище на левом берегу реки Тигр было разрушено, а большинство кварталов восточной части города осталось без водоснабжения. Взрывной волной причинен серьезный ущерб близлежащим домам. О пострадавших или погибших информации не поступало.

С 17 октября правительственная группировка ведет наземную операцию по освобождению Мосула - иракской "столицы" ИГ.

24 января иракское командование объявило о полном освобождении от экстремистов восточной части города.


Опубликовано:8 Февраль, 2017  11:26, ]]>Печать]]>
 
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