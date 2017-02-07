Читатель спрашивает: Кем был кази Шурейх?

Шурейх ибн Харис Кинди около 60-ти лет исполнял обязанности кази в городе Куфе. На эту должность его назначил Омар ибн Хаттаб. Пишут, что он прожил около 100 лет. В шиитских источниках он подвергается порицанию, так как в некоторых источниках утверждается, что по настоянию правителя Куфы Убейдуллаха ибн Зийада именно Шурейх подписал фетву об убийстве имама Хусейна (а). В религиозных кругах образ кази Шурейха олицетворяется с религиозными деятелями, вступившими в сговор с несправедливым правителем.