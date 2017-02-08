Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана предотвратили очередную попытку диверсии армян

7 февраля начиная с 16.55 формирования Вооруженных сил Армении обстреляли по различным направлениям позиции азербайджанской армии на передовой линии фронта из крупнокалиберного оружия, минометов и пушек.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В результате незамедлительных мер ответным огнем уничтожены различные инженерные установки и огневые точки врага.

Минобороны заявляет, что путем обстрела азербайджанских позиций из крупнокалиберного оружия армянские вооруженные формирования, вероятно, пытаются отвлечь внимание от попыток диверсии по другим направлениям фронта в Нагорном Карабахе: "Однако в результате бдительности наших подразделений активность врага заранее обнаружена. Враг вынужден был отступить, неся потери".

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь и полностью контролируют оперативную обстановку вдоль линии фронта.