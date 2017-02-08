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Генсек ООН назвал незаконным легализацию поселений в Палестине Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нарушением международного законодательства легализацию израильским парламентом строительства поселений на территории Палестины.

Как передает islam.az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте организации.

«Этот закон — нарушение международного законодательства, и он повлечет за собой серьезные последствия для Израиля», — заявил Гутерриш.

Он также призвал избегать каких-либо действий, которые могли бы свести на нет план «Два государства для двух народов».

Ранее парламент Израиля принял закон о легализации поселений на территории Палестины.


Опубликовано:8 Февраль, 2017  12:08, ]]>Печать]]>
 
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